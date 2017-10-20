Сколари покинет "Гуанчжоу Эвергранд"

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Сколари покинет "Гуанчжоу Эвергранд"

Главный тренер "Гуанчжоу Эвергранд" Луис Фелипе Сколари вскоре покинет свой пост, сообщает Reuters.

По информации агентства, бразильский специалист решил не продлевать контракт с китайским клубом, истекающий в конце ноября.

68-летний Сколари возглавляет "Гуанчжоу Эвергранд" с 2015 года, под его руководством команда выиграла два чемпионства, Кубок Китая, два Суперкубка и Азиатскую Лигу Чемпионов. Кроме того, "китайские тигры", скорее всего, в ближайшее время возьмут ещё один чемпионский титул.

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