Сколари продолжит карьеру в Англии

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Сколари продолжит карьеру в Англии

Бразильский специалист Луис Фелипе Сколари, скорее всего, продолжит карьеру в Англии.

"Мне очень нравится АПЛ. Всегда стараюсь смотреть этот чемпионат и, вероятно, в следующем сезоне я буду там работать. Нет, извините, не в АПЛ, а во второй лиге - в Чемпионшипе. У меня есть предложение, и сейчас ведутся переговоры. На данный момент эта команда играет в АПЛ, но я думаю, что они вылетят.

Меня зовут также в ОАЭ и Китай, но Англия - нечто особенное. Для меня не будет проблемой работать в Чемпионшипе, потому что вторая лига Англии по уровню равна высшим дивизионам 45 других стран" - приводит слова Сколари Goal.com.

Отметим, что под описание Сколари подходит "Вест Бромвич", который ранее уволил своего тренера. | http://soccernews.ru

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