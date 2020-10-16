Сколари во второй раз за карьеру возглавил "Крузейро"
Луис Фелипе Сколари назначен на пост главного тренера "Крузейро", сообщает официальный сайт клуба.
Стороны заключили контракт, рассчитанный до конца 2022 года.
Bem-vindo, Felipão! ⚪— Cruzeiro Esporte Clube (de ) (@Cruzeiro) October 15, 2020
Multicampeão e com história no Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari é o novo treinador da equipe celeste. Vamos pra cima!
Leia a matéria em nosso site: https://t.co/QMPA6jZBY8#UmTimedeTodos pic.twitter.com/q6yNxDbfmB
71-летний Сколари уже возглавлял "Крузейро" с 2000 по 2001 год. Сейчас команда из Белу-Оризонти выступает во втором бразильском дивизионе.
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