Сколари во второй раз за карьеру возглавил "Крузейро"

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Сколари во второй раз за карьеру возглавил "Крузейро"

Луис Фелипе Сколари назначен на пост главного тренера "Крузейро", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до конца 2022 года.

71-летний Сколари уже возглавлял "Крузейро" с 2000 по 2001 год. Сейчас команда из Белу-Оризонти выступает во втором бразильском дивизионе.

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