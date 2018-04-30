Скомина обслужит матч "Рома" - "Ливерпуль"

УЕФА назначила арбитра на ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов между "Ромой" и "Ливерпулем".

Как сообщает официальный сайт организации, игру обслужит словенская судейская бригада во главе с Дамиром Скоминой.

Напомним, что матч "Рома" - "Ливерпуль" состоится в среду, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "красных" со счётом 5:2.

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