Скончался бывший директор "Зенита"

На 66-м году жизни скончался Виктор Сидоров, который занимал должность исполнительного директора "Зенита" с конца 1994 года.

Также специалист известен по работе в волейбольном клубе "Автомобилист".

В 90-х занимавший пост вице-мэра Санкт-Петербурга Виталий Мутко отмечал его энергичность и ответственность. | soccernews.ru