Скончался бывший форвард сборной Нигерии Исаак Промис. Футболисту был 31 год. Об этом сообщает Федерация футбола Нигерии.



"Мы неожиданно узнали о смерти бывшего нападающего сборной Нигерии Исаака Промиса. Он был капитаном олимпийской сборной на играх в Китае, где команде удалось завоевать серебряные медали. Наши мысли и молитвы сейчас с семьей Промиса Пусть его душа покоится с миром, аминь", - говорится в сообщении федерации.



Промис выступал в команде "Генчлербирлиги" с 2015 года. Также он защищал цвета "Трабзонспора", "Антальяспора" и "Карабюкспора". В сборную Нигерии Исаак вызывался в 2009 году.

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