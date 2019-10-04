Скончался бывший форвард сборной Нигерии Исаак Промис
Скончался бывший форвард сборной Нигерии Исаак Промис. Футболисту был 31 год. Об этом сообщает Федерация футбола Нигерии.
"Мы неожиданно узнали о смерти бывшего нападающего сборной Нигерии Исаака Промиса. Он был капитаном олимпийской сборной на играх в Китае, где команде удалось завоевать серебряные медали. Наши мысли и молитвы сейчас с семьей Промиса Пусть его душа покоится с миром, аминь", - говорится в сообщении федерации.
Промис выступал в команде "Генчлербирлиги" с 2015 года. Также он защищал цвета "Трабзонспора", "Антальяспора" и "Карабюкспора". В сборную Нигерии Исаак вызывался в 2009 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аланьяспор
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|11
|3
|Газиантеп ББ
|6
|11
|4
|Трабзонспор
|6
|9
|5
|Сивасспор
|6
|9
|6
|Коньяспор
|6
|9
|7
|Галатасарай
|6
|9
|8
|Истанбул ББ
|6
|8
|9
|Денизлиспор
|6
|8
|10
|Антальяспор
|6
|8
|11
|Анкарагюджю
|6
|8
|12
|Джайкур Ризеспор
|6
|8
|13
|Малатия Беледийеспор
|6
|7
|14
|Касимпаса
|6
|7
|15
|Гёзтепе АС Измир
|6
|6
|16
|Бешикташ
|6
|5
|17
|Кайсериспор
|6
|3
|18
|Генчлербирлиги
|6
|2