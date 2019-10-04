Скончался бывший форвард сборной Нигерии Исаак Промис

Теги нигерия

Скончался бывший форвард сборной Нигерии Исаак Промис

Скончался бывший форвард сборной Нигерии Исаак Промис. Футболисту был 31 год. Об этом сообщает Федерация футбола Нигерии.

"Мы неожиданно узнали о смерти бывшего нападающего сборной Нигерии Исаака Промиса. Он был капитаном олимпийской сборной на играх в Китае, где команде удалось завоевать серебряные медали. Наши мысли и молитвы сейчас с семьей Промиса Пусть его душа покоится с миром, аминь", - говорится в сообщении федерации.

Промис выступал в команде "Генчлербирлиги" с 2015 года. Также он защищал цвета "Трабзонспора", "Антальяспора" и "Карабюкспора". В сборную Нигерии Исаак вызывался в 2009 году. 

А еще: Назаров рассказал, как Каррера упустил шанс дважды подряд стать чемпионом со "Спартаком"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов

Гол Суареса "Интеру" стал лучшим во 2-м туре Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аланьяспор Аланьяспор 6 14
2 Фенербахче Фенербахче 6 11
3 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 6 11
4 Трабзонспор Трабзонспор 6 9
5 Сивасспор Сивасспор 6 9
6 Коньяспор Коньяспор 6 9
7 Галатасарай Галатасарай 6 9
8 Истанбул ББ Истанбул ББ 6 8
9 Денизлиспор Денизлиспор 6 8
10 Антальяспор Антальяспор 6 8
11 Анкарагюджю Анкарагюджю 6 8
12 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 6 8
13 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 6 7
14 Касимпаса Касимпаса 6 7
15 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 6 6
16 Бешикташ Бешикташ 6 5
17 Кайсериспор Кайсериспор 6 3
18 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов