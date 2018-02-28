Скончался бывший игрок "Барселоны"

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Скончался бывший игрок "Барселоны"Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Испании Кини скончался в возрасте 68 лет.

Как сообщает испанская пресса, известный в прошлом спортсмен скончался от сердечного приступа.

Кини стало плохо недалеко от дома в Хихоне, его доставили в больницу, но врачам так и не удалось спасти его.

В составе "Барселоны" Кини завоевал пять титулов. Также на его счету 35 матчей за сборную Испании, в которых он забил 8 голов. 

Напомним, Неймар рискует пропустить матч против сборной России. | soccernews.ru

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