Скончался бывший игрок "Локомотива" Разумовский

Вчера, 4 января, после долгой болезни умер экс-нападающий "Локомотива" Виктор Разумовский. Об этом информирует официальный сайт железнодорожников.

Спортсмен умер на 86 году жизни.

Разумовский играл в "Локомотиве" с 1954 по 1957 год. С начала девяностых он работал в футбольной школе "Чертаново".

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