Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони

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Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони

На 82-м году жизни умер известный итальянский тренер Луиджи Симони.

С 1959 по 1974 год длилась его игровая карьеры. Среди прочих он выступал за "Ювентус", "Торино" и "Наполи".

С 1974 по 2012 год Симони занимался тренерской деятельностью, возглавляя в том числе "Интер", "Лацио" и другие команды.

В сезоне 1997/98 наставник достиг наивысшего успеха в своей карьере - выиграл с "нерадзурри" Кубок УЕФА.

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