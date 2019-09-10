Скончался бывший защитник "Зенита" Гек

Теги зенит санкт-петербург

Скончался бывший защитник "Зенита" Гек

Бывший защитник "Зенита" Марк Гек скончался в возрасте 86 лет, сообщает официальный сайт клуба.

Пресс-служба петербургского клуба выразила соболезнования родным и близким экс-футболиста.

Гек родился в Ленинграде. Во время Великой отечественной войны он пережил в городе блокаду, а затем служил в армии. В большой футбол он пришел в возрасте 23 лет, приглянувшись тренерскому штабу "Зенита" в матчах чемпионата Ленинграда.

Гек был неуступчивым и тактически грамотным футболистом, а также добрым и отзывчивым человеком. За "Зенит" он выступал с 1956 по 1961 годы и провел за клуб 101 матч.
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