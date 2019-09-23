Умер коммерческий директор "Урала" Евгений Яковлев. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



"Скоропостижно скончался коммерческий директор "Урала" Евгений Яковлев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Фёдоровича, его друзьям и коллегам. Это тяжёлая утрата для всех нас, для всего клуба. В этот тяжёлый день мы скорбим вместе с вами", - написал клуб.



"Урал" с 14 баллами занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ. В рамках 11-го тура чемпионата России команды сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 29 сентября и начнется в 11:30 (мск).

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