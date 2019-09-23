Скончался коммерческий директор "Урала" Евгений Яковлев

Теги урал

Скончался коммерческий директор "Урала" Евгений Яковлев

Умер коммерческий директор "Урала" Евгений Яковлев. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

"Скоропостижно скончался коммерческий директор "Урала" Евгений Яковлев. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Фёдоровича, его друзьям и коллегам. Это тяжёлая утрата для всех нас, для всего клуба. В этот тяжёлый день мы скорбим вместе с вами", - написал клуб.

"Урал" с 14 баллами занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ. В рамках 11-го тура чемпионата России команды сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 29 сентября и начнется в 11:30 (мск).

А еще: Президент "Урала" отреагировал на слухи об интересе "Спартака" к Парфёнову| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" намерена завершить реконструкцию "Камп Ноу" к 2024 году

"Барселона" намерена завершить реконструкцию "Камп Ноу" к 2024 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов