Скончался легендарный футболист "Спартака" Осянин

В возрасте 80 лет ушел из жизни бывший футболист московского "Спартака" Николай Осянин, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

"Спартак" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Николая Викторовича", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Осянин выступал за "Спартак" с 1966 по 1971 годы, а также с 1974 по 1976 годы. За московский клуб он провел 288 матчей и забил 59 голов. Становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР-1969. Чемпион СССР-1969, серебряный призёр чемпионата СССР 1968, 1974, Обладатель Кубка СССР-1971. Также играл за "Искру", СКА, "Крылья Советов" и "Кайрат". За сборную СССР сыграл 3 матча и забил 1 гол.

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