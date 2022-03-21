Скончался легендарный футболист "Спартака" Осянин
В возрасте 80 лет ушел из жизни бывший футболист московского "Спартака" Николай Осянин, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
"Спартак" выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Николая Викторовича", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Осянин выступал за "Спартак" с 1966 по 1971 годы, а также с 1974 по 1976 годы. За московский клуб он провел 288 матчей и забил 59 голов. Становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР-1969. Чемпион СССР-1969, серебряный призёр чемпионата СССР 1968, 1974, Обладатель Кубка СССР-1971. Также играл за "Искру", СКА, "Крылья Советов" и "Кайрат". За сборную СССР сыграл 3 матча и забил 1 гол.
Не пропустите: Два футболиста "Спартака" покинули расположение молодёжной сборной России. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Барселона", "Бавария" и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров ПСВ
-
В ЦСКА сообщили информацию о состоянии Заболотного и Фукса
-
Джеррард отреагировал на слова Сака о недостаточной защите футболистов
-
"Аталанта" продлила контракт с основным защитником
-
Манчини назвал причину не вызова Балотелли на стыки отбора ЧМ-2022
-
Бернардески может покинуть "Ювентус"
-
Скандальный Овермарс нашел новую работу
-
Лаутаро Мартинес заразился коронавирусом
-
Пять клубов отказались от Обамеянга до его перехода в "Барселону"
-
Скончался легендарный футболист "Спартака" Осянин
-
В "Рубине" отреагировали на информацию о возможном уходе Хвичи
-
"Спартак" пожаловался в РФС на судейство в матче с "Нижним Новгородом"
-
Начо назвал причину поражения от "Барселоны"
-
Дибала бесплатно уйдет из "Ювентуса"
-
"Бавария" сделала предложение по Гравенберху. "Аякс" хочет больше денег
-
Левандовски может продолжить карьеру в "Ливерпуле"
-
Стала известна судьба Анчелотти после разгрома в "Эль Класико"
-
Смолов может пропустить сбор сборной России из-за ангины
-
"Наполи" может заменить Инсинье Хвичей
-
Куртуа прокомментировал поражение от "Барселоны"