Скончался легендарный голкипер "Ливерпуля" Рей Клеменс

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Скончался легендарный голкипер "Ливерпуля" Рей Клеменс

В воскресенье, 15 ноября, на 73-м году жизни скончался легендарный голкипер "Ливерпуля" Рей Клеменс.

Спортсмен долгое время боролся с болезнью.

"Мы глубоко опечалены кончиной одного из величайших вратарей Рэя Клеманса.

Все в футбольном клубе "Ливерпуль" думают о семье о друзьях Рэя. Покойся с миром, Рэй Клеменс. 1948-2020", - сообщается в твиттере "Ливерпуля".

В составе мерсисайдцев футболист впервые выступил 25 сентября 1968 года. Вместе с ни клуб пять раз становился чемпионом Англии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

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