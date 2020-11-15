В воскресенье, 15 ноября, на 73-м году жизни скончался легендарный голкипер "Ливерпуля" Рей Клеменс.



Спортсмен долгое время боролся с болезнью.



"Мы глубоко опечалены кончиной одного из величайших вратарей Рэя Клеманса.



Все в футбольном клубе "Ливерпуль" думают о семье о друзьях Рэя. Покойся с миром, Рэй Клеменс. 1948-2020", - сообщается в твиттере "Ливерпуля".



В составе мерсисайдцев футболист впервые выступил 25 сентября 1968 года. Вместе с ни клуб пять раз становился чемпионом Англии и трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

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