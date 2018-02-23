Скончался полицейский, госпитализированный во время стычки фанатов "Атлетика" и "Спартака"

Теги спартак москваатлетик бильбао

Скончался полицейский, госпитализированный во время стычки фанатов "Атлетика" и "Спартака"Полицейский, который был госпитализирован незадолго до ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком", умер в одной из больниц Бильбао.

Правоохранителю стало плохо перед началом игры во время потасовок фанатов на улицах города. Позже в прессе появилась информация, что он перенес инфаркт. По одной из версий, полицейскому стало плохо после брошенного файера со стороны российских болельщиков.

Матч проходит на стадионе "Сан-Мамес" и завершился победой "Спартака" 2:1. Первая игра была за испанцами - 3:1. 

Не пропустите: Чуда не случилось: "Спартак" победил "Атлетик", но этого не хватило для выхода в 1/8 финала. | http://soccernews.ru

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