Скончавшийся воспитанник "Локомотива" жаловался на здоровье за день до гибели
Защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов плохо чувствовал себя за день до гибели, сообщает "Чемпионат".
По данным источника, в воскресенье футболист жаловался одноклубникам на здоровье. Сегодня, 20 апреля, он вышел на пробежку, но в какой-то момент потерял сознание и упал на землю. Приехавшие медики не смогли помочь спортсмену и он скончался.
22-летний Самохвалов являлся воспитанником "Локомотива". Он выступал за молодежный состав клуба и в его составе становился чемпионом России. У него остались жена и дочь.
Не пропустите: Появилось видео с места гибели воспитанника "Локомотива". | http://soccernews.ru
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