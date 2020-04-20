Скончавшийся воспитанник "Локомотива" жаловался на здоровье за день до гибели

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Скончавшийся воспитанник "Локомотива" жаловался на здоровье за день до гибели

Защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов плохо чувствовал себя за день до гибели, сообщает "Чемпионат".

По данным источника, в воскресенье футболист жаловался одноклубникам на здоровье. Сегодня, 20 апреля, он вышел на пробежку, но в какой-то момент потерял сознание и упал на землю. Приехавшие медики не смогли помочь спортсмену и он скончался.

22-летний Самохвалов являлся воспитанником "Локомотива". Он выступал за молодежный состав клуба и в его составе становился чемпионом России. У него остались жена и дочь.

Не пропустите: Появилось видео с места гибели воспитанника "Локомотива". | http://soccernews.ru
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