Скопинцев оценил шансы "Динамо" выиграть "Золотой дубль"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев выразил мнение, что московский клуб способен выиграть чемпионат и Кубок России в нынешнем сезоне, несмотря на поражение от "Спартака" (0:2) в 20-м туре Премьер-лиги.

"Сегодня был приличный "Спартак", так сложилось. Возможно, если бы мы сыграли ещё три матча, то все три матча бы и забрали. Запас ещё есть, в следующем матче надо забирать три очка. "Спартак" временами слишком агрессивно выступал в контрпрессинге, мы проваливались.

Мы не отступаем от своего футбола, стали более гибкими в сравнении с прошлым сезоном. Думаю, мы всё равно будем наверху, ничего страшного не произошло. Верю в чемпионство "Динамо". В тройке, надеюсь, будем точно. По силам ли золотой дубль — Кубок и чемпионат? Думаю, да", - приводит слова Скопинцева "Чемпионат".

"Динамо", набрав в 20 турах 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Бело-голубые" на два очка отстают от лидирующего "Зенита", но у петербургского клуба есть игра в запасе. В Кубке России "Динамо" дошло до четвертьфинала, в котором сыграет с "Балтикой".

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