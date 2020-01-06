Скопинцев подписал контракт с "Динамо"

Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев заключил контракт с московским "Динамо". Об этом сообщает "Чемпионат".

Футболист перешел в "Краснодар" в феврале 2019 года. Сумма трансфера - 4,4 миллиона евро.



В этом сезоне 22-летний защитник участвовал в 5 матчах РПЛ, отметившись 1 голом. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

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