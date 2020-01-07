Скопинцев подтвердил переход в "Динамо"

Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев в инстаграме поздравил всех болельщиков с Рождеством и подтвердил свой переход в "Динамо".



Ранее в СМИ сообщалось, что Скопинцев перешел в московский клуб.

"Живущий под кровом всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит господу: "Ты защита моя и прибежище моё, Бог мой, на тебя я уповаю! И избавит он от сети ловца и язвы гибельной, падут тысячи подле тебя, и десять тысяч одесную, но к тебе не приблизится! Ибо заповедает он ангелам своим - охранять тебя на всех путях твоих. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен; щит и ограждение - истина его. Только смотреть будешь очами своими и видеть возмездие нечестивым. На аспида и василиска наступлю и попирать буду льва и дракона!"

Спасибо за время, "Краснодар", следующий этап - "Динамо". Всех православных христиан с праздником!" - написал Скопинцев.

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