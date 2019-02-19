Скопинцев попрощался с болельщиками "Ростова"

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Скопинцев попрощался с болельщиками "Ростова"

Новичок "Краснодара" Дмитрий Скопинцев попрощался с болельщиками "Ростова".

"От всего сердца хочу сказать спасибо "Ростову" за время, которое я провёл в команде. Это не просто слова, а мои искренние эмоции. Здесь я всегда чувствовал поддержку партнёров по команде, нашёл друзей и всегда был рад выходить на поле при поддержке замечательных болельщиков. Отдельно я хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба. Арташес Владимирович, Валерий Георгиевич, вы внесли неоценимый вклад в мою футбольную карьеру. Спасибо вам за то, что доверяли мне, находили нужные слова для поддержки. Это футбол. Футболисты приходят, уходят, но главное, что есть у команды - остаётся. А главное - это вы - болельщики "Ростова". До встречи на футболе!" - цитирует обращение 21-летнего футболиста пресс-служба донского клуба.

Напомним, что "Краснодар" купил перспективного фулбека за 4,4 миллиона евро плюс бонусы. 

Скопинцев выступал за "Ростов" с 2016 года, сыграл 29 матчей и забил 1 гол. 

Не пропустите: "Ростов" ярко пожелал удачи "Ливерпулю" в матче с "Баварией". | http://soccernews.ru

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