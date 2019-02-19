Скопинцев попрощался с болельщиками "Ростова"
Новичок "Краснодара" Дмитрий Скопинцев попрощался с болельщиками "Ростова".
"От всего сердца хочу сказать спасибо "Ростову" за время, которое я провёл в команде. Это не просто слова, а мои искренние эмоции. Здесь я всегда чувствовал поддержку партнёров по команде, нашёл друзей и всегда был рад выходить на поле при поддержке замечательных болельщиков. Отдельно я хочу поблагодарить тренерский штаб и руководство клуба. Арташес Владимирович, Валерий Георгиевич, вы внесли неоценимый вклад в мою футбольную карьеру. Спасибо вам за то, что доверяли мне, находили нужные слова для поддержки. Это футбол. Футболисты приходят, уходят, но главное, что есть у команды - остаётся. А главное - это вы - болельщики "Ростова". До встречи на футболе!" - цитирует обращение 21-летнего футболиста пресс-служба донского клуба.
Напомним, что "Краснодар" купил перспективного фулбека за 4,4 миллиона евро плюс бонусы.
Скопинцев выступал за "Ростов" с 2016 года, сыграл 29 матчей и забил 1 гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10