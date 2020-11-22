Скопинцев прокомментировал ничейный результат в со "Спартаком"
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался о матче 15-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:1).
"Хорошая игра получилась. Мне Даниил Лесовой дважды хорошо отдал. В этих моментах хорошо сыграл Максименко, вытащил мячи. Чувствовалось, что нужно в третий раз пробить, чтобы наверняка. Повезло, хорошо получилось.
Так сложилась встреча, что во втором тайме «Спартак» стал больше раскрываться, появились зоны, куда можно было бежать и тащить мяч. Получилась удачная контратака. В моменте с голом я просто хотел попасть в створ, чтобы удар получился сложным для вратаря. После тренировок я остаюсь и бью по воротам, отрабатываю некоторые элементы. Количество перешло в качество.
Празднование гола? Это просто эмоции. С марта ждал гол, побежал к пацанам и тренерам. Забить гол в дерби памяти Бескова - особенное чувство. Это великий человек для "Спартака" и "Динамо", команды показали хороший футбол в такой день. Любому сопернику забить - кайф. Набрали важное очко. Будем бороться за высокие места дальше. Спасибо болельщикам!" - передает слова футболиста пресс-служба "Динамо".
"Спартак" остался на на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. "Динамо" с 27 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.
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