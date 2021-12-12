Скопинцев прокомментировал скандальный с пенальти на Мостовом (видео)

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев поделился мнением о пенальти, которое было назначено в ворота его команды в матче 18-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:1).

На 9-й минуте полузащитник гостей Андрей Мостовой упал на углу штрафной хозяев после контакта с Дмитрием Скопинцевым, за что арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый удар, нереализованный Клаудиньо.

Клаудиньо уже забил с игры, но этот промах с пенальти все равно будет сниться ему в кошмарах



Кстати, как думаешь, одиннадцатиметровый был назначен справедливо? pic.twitter.com/vvc4X9wIB3 — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2021

– Что произошло? Как ты считаешь, были основания у арбитра ставить пенальти? В чем причина?

– Да, я думаю, были. Иногда сам, когда смотрю матчи, не понимаю, как такие глупые пенальти можно привезти. Но я сам старался убрать ноги, но наискосок побежал. Ну и Мостик там театрально сыграл – хорошо, но плохо для нас.

Хорошо, что не забили, обошлось. Но был пенальти, – сказал Скопинцев для "Матч Премьер".

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