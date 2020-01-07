Скопинцев прокомментировал возвращение в "Динамо"

Новичок "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался по поводу своего перехода из "Краснодара" в московский клуб.

"Испытываю большую радость от того, что в рождественский день возвращаюсь в родной клуб, который мне очень многое дал как игроку. Я ценю желание главного тренера "Динамо" видеть меня в своей команде. Благодарен также руководству клуба за то, что данный переход стал реальностью. Ждал момента, когда вернусь в "Динамо", чтобы защищать бело-голубые цвета.

Промежуточная цель - помочь "Динамо" финишировать в верхней части турнирной таблицы, показывая при этом яркий атакующий футбол и радуя болельщиков. О глобальной цели пока не задумывался, собираюсь двигаться к ней шаг за шагом. В связи с праздниками хочется пожелать болельщикам "Динамо" теплоты, добра, гармонии и благополучия. Ждём вас на стадионе!" - сказал 22-летний футболист.

Скопинцев является воспитанником "Динамо". В родной клуб он вернулся за 4,3 миллиона евро, заключив контракт до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что "бело-голубые" будут платить игроку зарплату в размере 750 тысяч евро в год + бонусы до 300 тысяч.

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