Скопинцев рассказал о взаимоотношениях с Карпиным
Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев рассказал, что думает о матче 19-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:2). Кроме того, футболист рассказал о том, какие у него взаимоотношения с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным. Этой зимой игрок перешел из "Ростова" в "Краснодар".
"Мы больше рассчитываем вскрывать команды, которые всем составом обороняются, а "Оренбург" атаковал. Четыре гола забили на двоих. Лучше так, чем 0:0.
Когда я уходил из "Ростова", Карпин сказал мне, что я могу к нему обращаться в любой момент. Я думаю, у меня будет такая возможность. Мы остались друзьями. Считает ли он так же? Да, он любит меня, как он мне сказал", - сказал Скопинцев.
"Краснодар" располагается на 2 месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков.
Не пропустите: "Краснодар" не обыграл "Оренбург" и отстал от "Зенита" на 5 очков| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11