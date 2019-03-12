Скопинцев рассказал о взаимоотношениях с Карпиным

Защитник "Краснодара" Дмитрий Скопинцев рассказал, что думает о матче 19-го тура РПЛ с "Оренбургом" (2:2). Кроме того, футболист рассказал о том, какие у него взаимоотношения с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным. Этой зимой игрок перешел из "Ростова" в "Краснодар".

"Мы больше рассчитываем вскрывать команды, которые всем составом обороняются, а "Оренбург" атаковал. Четыре гола забили на двоих. Лучше так, чем 0:0.

Когда я уходил из "Ростова", Карпин сказал мне, что я могу к нему обращаться в любой момент. Я думаю, у меня будет такая возможность. Мы остались друзьями. Считает ли он так же? Да, он любит меня, как он мне сказал", - сказал Скопинцев.

"Краснодар" располагается на 2 месте турнирной таблицы, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков.

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