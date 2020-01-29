Скопинцев рассказал забавный случай с экс-хавбеком "Динамо" Самедовым

Новый игрок "Динамо" Дмитрий Скопинцев рассказал о забавном случаев, произошедшем с ним и бывшим футболистом бело-голубых Александром Самедовым, после которого ему запретили подавать мячи.



"Первый и единственный раз я подавал мячи за "Динамо" в игре с Нальчиком, когда я только пришёл. Мне Самедов кричит: "Дай мяч!" Я в руках его держу и перепугался. Ну я и отбросил, типа "на-на". Потом так неудобно было, я, кстати, ему напоминал про эту ситуацию, смеялись. После этого мне сказали, что близко не подпустят подавать мячи", - сказал игрок.

Скопинцев является воспитанником "Динамо". В родной клуб он перешёл из "Краснодара" за 4,3 миллиона евро, заключив контракт до лета 2024 года.

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