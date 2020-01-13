Скопинцев: "В России видел игроков перспективнее, чем Киммих"

Защитник московского "Динамо" Дмитрий Скопинцев поделился воспоминаниями о своём знакомстве с игроком "Баварии" Йозуа Киммихом.

Напомним, что оба футболиста в своё время выступали за "РБ Лейпциг".

"В первый день в "Лейпциге" подошёл парнишка на вид помладше меня, начал расспрашивать о чём-то. Я с высоты прожитых лет подбадривал его, говорил, как важно в футболе стараться, проявлять себя. А потом зашёл тренер и объявил: "Йозуа переходит в «Баварию". Это был Киммих.

Хотя и он не выглядел на голову сильнее всех. Может где-то чуть выносливее, самоотверженнее, заряженнее, увереннее, но не намного. И этого чуть-чуть хватило, чтобы зацепиться за свой шанс и теперь стать звездой. А в России видел сверстников перспективнее, но у них раскрыться не получалось", - сказал Скопинцев.

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