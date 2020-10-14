Скопинцев высказался о конфликте экс-тренера Новикова и игрока Филиппа

Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев высказался о конфликте между экс-тренером Кириллом Новиковым и форвардом Максимилианом Филиппом.

"Слышал якобы о конфликте между Новиковым и Филиппом. Не представляю, кто вообще мог такое придумать.

Новиков настолько уважительно относится ко всем игрокам, а Филипп настолько спокойный человек, что лично я вообще в теории не могу себе представить, что они поссорились. Это полный бред",- сказал Скопинцев.

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