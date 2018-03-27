Скопление звезд на мадридском "Ванда Метрополитано": Испания принимает Аргентину

Испания – Аргентина

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид, Испания)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

Самый поздний товарищеский матч в Европе претендует на роль одного из самых статусных поединков вторника. В Мадриде на стадионе столичного "Атлетико" сборная Испании примет команду Аргентины. За всю историю соперники провели между собой 12 товарищеских матчей, по пять из которых выиграла каждая из сторон. И лишь однажды Испания и Аргентина встретились в рамках финальной части чемпионата мира. В 1966 году на английской земле "Альбиселесте" взяли верх над "Фурией Роха" со счетом 2:1.

Сборная Испании после победного отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, успела отыграть три товарищеских матча, в которых дважды сыграла вничью при одной победе. Единственная виктория значится в домашнем матче против Коста-Рики (5:0), а ничьи пришлись на выездные матчи против России (3:3) и Германии (1:1), который испанцы провели четыре дня назад.

Игроки "Фурии Роха" находятся в отличной форме, о чем свидетельствуют 17 матчей кряду без поражений. В десяти поединках на данном отрезке сборная Испании не пропустила ни одного гола. Последний раз пиренейцы проиграли на чемпионате Европы 2016 года, когда оказались слабее сборной Италии (0:2).

Сборная Аргентины свой последний матч играла как раз против итальянцев. Матч закончился вполне закономерной победой "Альбиселесте" со счетом 2:0. Этот успех наверняка придает оптимизма аргентинским болельщикам, так как в последнее время, при наличии звездных игроков, команда Хорхе Сампаоли далеко не всегда добивалась результата. Даже в тех матчах, когда аргентинцы, казалось, просто обязаны были брать верх. Один из ярких примеров – ноябрьское поражение от сборной Нигерии (2:4).

В предстоящем матче ожидается выход в основе Лионеля Месси. Аргентинец предстанет в необычном статусе в отношении своих партнеров по "Барселоне", играя против Пике, Альбы и Иньесты (при условии, что эта троица появится на поле). У испанцев точно не сыграет Давид Силва, который покинул расположение сборной.

Отметим, что последний матч между командами был сыгран в Буэнос-Айресе еще в сентябре 2010 года, и тогда "альбиселесте" обыграли "Красную фурию" со счетом 4:1 (за аргентинцев по голу забили Лионель Месси, Гонсало Игуаин, Карлос Тевес и Серхио Агуэро, а за испанцев отличился Фернандо Льоренте). А до того в новом веке в двух матчах сильнее была Испания, выигравшая с одинаковым счетом 2:1 в октябре 2006-го в Мурсии (победный гол в активе Давида Вильи) и в ноябре 2009-го в Мадриде на "Висенте Кальдероне" (дубль оформил Хави Алонсо, а за аргентинцев с пенальти отличился Месси).

Интересные факты противостояния Испании и Аргентины:

В 13 матчах между собой Аргентина имеет 6 побед, Испания – 5

Команды в пятый раз сыграют в Мадриде и в девятый на территории Испании

Сборная Аргентины дважды побеждала на Пиренеях: в 1952 году (1:0) и 1999 году (2:0)

Беспроигрышная серия сборной Испании длится 17 игр

Последняя встреча команд состоялась 7 сентября 2010 года в Буэнос-Айресе и завершилась победой аргентинцев со счетом 4:1

Ориентировочные составы на игру:

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пике, Альба, Алькантара, Коке, Иньеста, Асенсио, Родриго, Диего Коста.

Аргентина: Ромеро – Меркадо, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Маскерано, Ло Чельсо, Банега, Ди Мария, Месси, Игуаин.

Прогноз на матч Испания – Аргентина:

Обе команды любят играть в атакующий футбол, поэтому мы наверняка увидим голы в исполнении двух сборных. Сборная Испании находится в хорошей игровой форме и будет стремиться к победе перед своими болельщиками. В свою очередь, и Аргентина вполне способна отметиться одним-двумя мячами. Стоит ожидать результативный матч.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. Так средний коэффициент на победу сборной Испании составляет 2.05 баллов, а на успех гостей – 3.70 баллов. Ничейный исход оценивается в 3.40 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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