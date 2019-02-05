Скоро мы станем лидерами: Гвардиола ярко высказался о чемпионской гонке

Теги хосеп гвардиолаливерпульманчестер сити

Скоро мы станем лидерами: Гвардиола ярко высказался о чемпионской гонке

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о чемпионской гонке с "Ливерпулем". Об этом сообщает AFP.

"Несколько дней назад все говорили, что гонка закончилась, а "Ливерпуль" чемпион. А теперь мы фавориты. Вероятно, скоро мы станем лидерами АПЛ. Сейчас мы спокойны. Побеждать в каждом матче сложно, но впереди много сюрпризов. Каждый может выиграть и проиграть", - сказал тренер.

На данный момент отставание "Сити" от "Ливерпуля" всего 3 очка.

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