Скоро мы станем лидерами: Гвардиола ярко высказался о чемпионской гонке
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о чемпионской гонке с "Ливерпулем". Об этом сообщает AFP.
"Несколько дней назад все говорили, что гонка закончилась, а "Ливерпуль" чемпион. А теперь мы фавориты. Вероятно, скоро мы станем лидерами АПЛ. Сейчас мы спокойны. Побеждать в каждом матче сложно, но впереди много сюрпризов. Каждый может выиграть и проиграть", - сказал тренер.
На данный момент отставание "Сити" от "Ливерпуля" всего 3 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|62
|2
|Манчестер Сити
|25
|59
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
|25
|22
|19
|Фулхэм
|25
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|25
|11