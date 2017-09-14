Скорый поезд мчится в Данию: "Локомотив" едет в гости к "Копенгагену"

"Копенгаген" – "Локомотив"

Стадион: "Паркен"

Начало матча: 20:00

Арбитр: Хусейн Гочек (Турция)

Московский "Локомотив" начинает еврокубковый сезон матчем с "Копенгагеном". "Железнодорожники" в этом году удивляют, команда Семина на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, ведя борьбу с "Зенитом". "Локомотив" испытывает некоторые проблемы в атаке, мало забивает даже аутсайдерам, часто забивает победные голы лишь на последних минутах.

Заменить травмированного Ари своими силами должным образом не удалось, поэтому москвичи арендовали у "Лилля" форварда Эдера, гол которого в финале Евро-2016 принес сборной Португалии победу на турнире. В целом же Эдер не считается нападающим высокого уровня, забивает мало. За свой прошлый клуб "Лилль" он забил только 12 голов в 51 матче, за сборную Португалии – 4 мяча в 33 играх. Всего за карьеру он забил 69 голов – достаточно скромный показатель для форварда, которому скоро исполнится 30 лет. За локомотив Эдер дебютировал в игре против "Ахмата", но ничем так и не запомнился, теперь же ему представляется шанс проявить себя в Лиге Европы.

"Копенгаген" – чемпион Дании, который начинал в этом сезоне выступление в Лиге чемпионов. Датчане прошли словацкую "Жилину" и македонский "Вардар", однако затем уступили "Карабаху" из Азербайджана.

В команде нет игроков, известных широкому кругу болельщиков. Выделить можно разве что защитника Николая Бойлесена, долгое время игравшего за "Аякс", Уроша Матича – младшего брата полузащитника "Манчестер Юнайтед" Неманьи, капитана Вильяма Квиста, который провел за сборную Дании 73 матча, двух игроков сборной Швеции: Пьера Бенгтссона и Робина Ольсена, ставшего основным вратарем в национальной команде после ухода Исакссона.

Интересные факты противостояния

Команды ранее играли между собой один раз. В Кубке УЕФА-2007/2008 "Копенгаген" выиграл в Москве со счетом 1:0. По регламенту тех лет клубы играли между собой только один раз.

Помимо "Локомотива", из российских клубов "Копенгаген" встречался с "Москвой" (победа в Москве 1:2 и 1:1 на своем поле), а также "Рубином" (команды обменялись домашними победами 1:0 в Лиге Чемпионов).

"Локомотив" играл с датскими "Люнгбю" (победа с общим счетом 5:1 в Кубке УЕФА 99/00), "Брондбю" (победа 4:2 в Кубке УЕФА 05/06), а также с "Мидтьюлландом" (победа с общим счетом 5:1 в Кубке УЕФА 07/08).

Ориентировочные составы:

"Копенгаген": Ольсен, Бойлесен, Люфтнер, Вавро, Бенгтссон, Квист, Зека, Вербич, Йенсен, Павлович, Сотириу.

"Локомотив": Гильерме, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, Миранчук Антон, Денисов, Фернандеш, Миранчук Алексей, Фарфан, Игнатьев, Эдер

Прогноз на матч:

В Дании "Локомотиву" будет очень тяжело, команда не располагает большими ресурсами для усиления игры, "Копенгаген" же постарается с первого матча захватить лидерство в группе.

Букмекеры предлагают на победу "Копенгагена" коэффициент 2.30, на ничью – 3.20, на "Локомотив" – 3.40.

Вячеслав Горбачев

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