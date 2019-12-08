"Скотский запрет". Уткин прокомментировал наказание, вынесенное болельщику "Спартака"
Известный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал решение суда о запрете посещения футбольных матчей на 1,5 года, вынесенное заводящему трибун "Спартака" Валерию Бевзу. Фанат наказан за оскорбление болельщиками "красно-белых" нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
"Я рад, что сегодня получил ответ на свой вопрос. У меня сложное отношение к фанатам. Я могу представить футбол без фанатской трибуны - но лишь в том смысле, в котором сегодняшняя ливерпульская трибуна Коп не может быть названа фанатской в полном смысле, это эволюция. Коп была и остается лучшим, что есть про футбольную страсть.
Но у фанатов не отнять свободолюбия. И они должны были встать за свою свободу и против беззакония в отношении себя.
Их услышали. Только набитая дура может думать, что акции фанатов можно замолчать - эти люди и объединяются для того, чтобы их было слышно и видно. Но набитой дуре уже ничего не поможет.
Я особо рад, что акция была мирной. Смотрите, как эффективно работает ненасильственный протест, а!
В сухом остатке - пусть будут сняты обвинения с незаконно задержанных болельщиков и отменен запрет на посещение футбола Валерию Бевзу. Это скотский запрет.
Штраф можно оставить. Общество соберет. Это сплачивает", - написал Уткин в своем Telegram-канале.
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|Команда
|М
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|Краснодар
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|35
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|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|19
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|6
|Арсенал Тула
|19
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|7
|Уфа
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|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
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|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
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|18
|15