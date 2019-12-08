"Скотский запрет". Уткин прокомментировал наказание, вынесенное болельщику "Спартака"

Известный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал решение суда о запрете посещения футбольных матчей на 1,5 года, вынесенное заводящему трибун "Спартака" Валерию Бевзу. Фанат наказан за оскорбление болельщиками "красно-белых" нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Я рад, что сегодня получил ответ на свой вопрос. У меня сложное отношение к фанатам. Я могу представить футбол без фанатской трибуны - но лишь в том смысле, в котором сегодняшняя ливерпульская трибуна Коп не может быть названа фанатской в полном смысле, это эволюция. Коп была и остается лучшим, что есть про футбольную страсть.

Но у фанатов не отнять свободолюбия. И они должны были встать за свою свободу и против беззакония в отношении себя.

Их услышали. Только набитая дура может думать, что акции фанатов можно замолчать - эти люди и объединяются для того, чтобы их было слышно и видно. Но набитой дуре уже ничего не поможет.

Я особо рад, что акция была мирной. Смотрите, как эффективно работает ненасильственный протест, а!

В сухом остатке - пусть будут сняты обвинения с незаконно задержанных болельщиков и отменен запрет на посещение футбола Валерию Бевзу. Это скотский запрет.

Штраф можно оставить. Общество соберет. Это сплачивает", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

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