Скотт Паркер объявил о завершении карьеры

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Скотт Паркер объявил о завершении карьеры

Экс-хавбек сборной Англии Скотт Паркер принял решение повесить бутсы на гвоздь, сообщает официальный твиттер ФА.

В течение своей карьеры 36-летний футболист выступал за "Чарльтон", "Норвич", "Челси", "Ньюкасл", "Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Фулхэм". За сборную Англии сыграл 18 матчей. Является обладателем Кубка Интертото.

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