Скотт Паркер получил должность в структуре "Тоттенхэма"

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб Скотта Паркера.

36-летний англичанин, недавно завершивший игровую карьеру, стал послом "шпор", а также тренером академии - он будет работать с футболистами в возрастных категориях до 18 лет.

Напомним, что Паркер выступал за "Тоттенхэм" с 2011 по 2013 год. | http://soccernews.ru