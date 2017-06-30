Скотт Паркер получил должность в структуре "Тоттенхэма"

Теги тоттенхэмскотт паркер

Скотт Паркер получил должность в структуре "Тоттенхэма"

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о возвращении в клуб Скотта Паркера.

36-летний англичанин, недавно завершивший игровую карьеру, стал послом "шпор", а также тренером академии - он будет работать с футболистами в возрастных категориях до 18 лет.

Напомним, что Паркер выступал за "Тоттенхэм" с 2011 по 2013 год. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов