Скоулз: "Барселона Гвардиолы - лучшая команда, против которой я играл"

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Скоулз: "Барселона Гвардиолы - лучшая команда, против которой я играл"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал лучший клуб, среди тех, против которой он выступал.

"Барселона" Гвардиолы была лучшей, против которой я играл. В центре поля там были Андрес Иньеста, Хави, Серджи Бускетс и Лионель Месси. Анри слева. В защите были Жерар Пике и Карлес Пуйоль. Просто невероятная команда.

Если думать дальше, на ум приходит "Реал" в сезоне-2002/03. Они обыграли нас со счетом 3:1 в первой игре, что это была за команда. Но тот "Реал" далеко от "Барсы" Пепа.

У них были Роналдо, Зинедин Зидан, Луиш Фигу. Редондо был невероятным, Рауль, Роберто Карлос, Йерро, Икер Касильяс на воротах. Невероятно зрелищная команда", - цитирует Скоулза Sport.es

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

МЮ без сомнений - хрень

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Да,жалко,конечно,что такой мастер не перешёл в Барсу тогда ... пропихнутый Лео по блату Пике занял его место ...

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lesnovsky

Да, конечно..

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