Скоулз: "Барселона Гвардиолы - лучшая команда, против которой я играл"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал лучший клуб, среди тех, против которой он выступал.
"Барселона" Гвардиолы была лучшей, против которой я играл. В центре поля там были Андрес Иньеста, Хави, Серджи Бускетс и Лионель Месси. Анри слева. В защите были Жерар Пике и Карлес Пуйоль. Просто невероятная команда.
Если думать дальше, на ум приходит "Реал" в сезоне-2002/03. Они обыграли нас со счетом 3:1 в первой игре, что это была за команда. Но тот "Реал" далеко от "Барсы" Пепа.
У них были Роналдо, Зинедин Зидан, Луиш Фигу. Редондо был невероятным, Рауль, Роберто Карлос, Йерро, Икер Касильяс на воротах. Невероятно зрелищная команда", - цитирует Скоулза Sport.es
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14