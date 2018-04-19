Скоулз дал совет Моуринью, как использовать Санчеса

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Скоулз дал совет Моуринью, как использовать Санчеса
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз посоветовал главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью оставить в запасе форварда Алексиса Санчеса в матче 1/2 финала Кубка Англии с "Тоттенхэмом".

"Важно правильно определиться с игроками, которые будут играть слева и справа от Лукаку. Я думаю, что на поле лучше выпустить Рэшфорда и Мартиаля. Впрочем Моуриньо, наверняка, поставит Санчеса.

Мне кажется, что Алексис находится в плохой форме, к тому же он предсказуем. Санчес является прекрасным игроком, но он пока не продемонстрировал свой уровень в "МЮ". Поэтому лучший выбор для Моуринью на матч с "Тоттенхэмом" это Рэшфорд и Мартиаль", - цитирует Скоулза Goal.com.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" состоится 21 апреля и начнется в 19:15 мск.

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