Скоулз: "Даже у Месси были бы проблемы в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедпол скоулзлионель месси

Скоулз: "Даже у Месси были бы проблемы в "Манчестер Юнайтед"Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что преодолеть кризис в его бывшем клубе не помог бы даже форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

"Создается впечатление, что каждый игрок, который приходит в клуб, должен сражаться, чтобы адаптироваться в команде. Я думаю, что сейчас, даже если мы сможем подписать Лионеля Месси, у него тоже будут большие проблемы в этой команде", - цитирует известного в прошлом футболиста ESPN.

Напомним, Скоулз сделал выбор между Роналду и Месси. | soccernews.ru

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