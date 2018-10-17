Скоулз: "Даже у Месси были бы проблемы в "Манчестер Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что преодолеть кризис в его бывшем клубе не помог бы даже форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси.

" Создается впечатление, что каждый игрок, который приходит в клуб, должен сражаться, чтобы адаптироваться в команде. Я думаю, что сейчас, даже если мы сможем подписать Лионеля Месси, у него тоже будут большие проблемы в этой команде ", - цитирует известного в прошлом футболиста ESPN.

Напомним, Скоулз сделал выбор между Роналду и Месси. | soccernews.ru