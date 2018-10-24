Скоулз: "Этот "Ювентус" может выиграть Лигу Чемпионов"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз высказался о вчерашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его бывшая команда уступила туринскому "Ювентусу".

"Этот "Ювентус" может выиграть Лигу Чемпионов... "Юве" имеет более высокий уровень, как в техническом плане, так и тактическом. Он находится на шаг впереди "Юнайтед". "Манчестеру" нужно много работать, чтобы преодолеть этот разрыв ", - цитирует бывшего футболиста Tuttosport.

Напомним, "Ювентус" установил клубный рекорд. | soccernews.ru