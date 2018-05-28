Скоулз: "Манчестер Юнайтед" нужны Бэйл и Неймар"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, в каких игроках нуждается его бывшая команда.

"Мне кажется, Лукаку нужна помощь. Он является единственным центрфорвардом в команде. Сложно сказать, будет ли доступен на трансферном рынке ближайшим летом Гарет Бэйл? Или Неймар? Я не знаю. Это тип особенных игроков, которые, как я думаю, нужны "Манчестер Юнайтед", - цитирует известного в прошлом футболиста goal.com.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов сделать Бэйла самым дорогим игроком в истории. | soccernews.ru