Скоулз мощно высказался о тренерском уровне Рангника

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Скоулз мощно высказался о тренерском уровне Рангника

Фото твиттер SPORTbible

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз подверг критике работу наставника "красных дьяволов" Ральфа Рангника.

Сегодня команда в очередной раз потеряла очки, сыграв дома вничью с "Саутгемптоном" (1:1).

"Футболисты "МЮ" вообще не хотят заниматься черновой работой и отрабатывать без мяча. Это безумие. При этом игроки "Саутгемптона" прекрасно работали на своих позициях. Они поддерживали друг друга на каждом участке поля. У "Юнайтед" ничего подобного не было.

Почему так? Потому что у одной команды есть настоящий тренер, а у другой - спортивный директор", - приводит слова Скоулза Manchester Evening News.

Стоит отметить, что манкунианцы не могут победить уже в трёх матчах подряд.

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