Скоулз может возглавить клуб третьего английского дивизиона "Олдхэм"

Теги пол скоулз

Скоулз может возглавить клуб третьего английского дивизиона "Олдхэм"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассматривает предложение стать главным тренером "Олдхэм Атлетик", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, Скоулз уже провел переговоры с руководством клуба, которым выступает в третьем английском дивизионе и занимает 19 место.

Стоит отметить, что 42-летний Скоулз пока не имеет тренерского опыта.

Не пропустите: Турнир прогнозов: анонс 12 тура. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Сборная команда из игроков, которые не едут на Чемпионат Мира в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов