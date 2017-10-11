Скоулз может возглавить клуб третьего английского дивизиона "Олдхэм"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассматривает предложение стать главным тренером "Олдхэм Атлетик", сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, Скоулз уже провел переговоры с руководством клуба, которым выступает в третьем английском дивизионе и занимает 19 место.
Стоит отметить, что 42-летний Скоулз пока не имеет тренерского опыта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0