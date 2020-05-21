Скоулз назвал два клуба, ради которых он мог покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Скоулз назвал два клуба, ради которых он мог покинуть "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз рассказал, какие клубы ему импонировали во время игровой карьеры.

"Мне нравились "Барселона" и "Милан". Их комплекты форм и игроки. Поэтому, если бы мне пришлось покинуть "Юнайтед", я бы выбрал "Милан" или "Барсу", - приводит слова англичанина The Sun.

45-летний Скоулз является воспитанником "МЮ" и всю карьеру провёл в составе "красных дьяволов". С командой он выиграл 25 трофеев.

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