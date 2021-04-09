Скоулз назвал форвардов, которые подойдут "Манчестер Юнайтед"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз порассуждал о вариантах усиления атаки "красных дьяволов".

"Очевидно, что "МЮ" подойдут Холанд и Кейн. Но согласятся ли они на переход? Только им решать, в каком клубе продолжить карьеру. Думаю, эти двое могут выбрать любую команду в Европе", - приводит слова Скоулза BT Sport.

20-летний Холанд в текущем сезоне сыграл за дортмундскую "Боруссию" 33 матча, в которых отличился 33 голами и 9 ассистами.

27-летний Кейн в нынешней кампании провёл за "Тоттенхэм" 41 игру, забил 29 мячей и сделал 16 результативных передач.

Рыночная стоимость норвежца - 110 миллионов евро, англичанина - 120 миллионов.

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