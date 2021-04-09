Скоулз назвал форвардов, которые подойдут "Манчестер Юнайтед"
Фото твиттер Daily Star Sport
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз порассуждал о вариантах усиления атаки "красных дьяволов".
"Очевидно, что "МЮ" подойдут Холанд и Кейн. Но согласятся ли они на переход? Только им решать, в каком клубе продолжить карьеру. Думаю, эти двое могут выбрать любую команду в Европе", - приводит слова Скоулза BT Sport.
20-летний Холанд в текущем сезоне сыграл за дортмундскую "Боруссию" 33 матча, в которых отличился 33 голами и 9 ассистами.
27-летний Кейн в нынешней кампании провёл за "Тоттенхэм" 41 игру, забил 29 мячей и сделал 16 результативных передач.
Рыночная стоимость норвежца - 110 миллионов евро, англичанина - 120 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18