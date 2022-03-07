Скоулз назвал лучшего полузащитника в АПЛ

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз выразил мнение, что футболист "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне является лучшим хавбеком в английской Премьер-лиге.

"Де Брюйне - лучшим полузащитник в АПЛ, а, возможно, и во всем мире. Он может делать на поле все. Здорово, когда в команде есть такие игроки. Кевин забивает голы и создает моменты, он отдает невероятные передачи. У него есть все, что нужно иметь в арсенале игроку топ-класса. Де Брюйне крайне сложно остановить", - приводит слова Скоузла Daily Post.

В нынешнем сезоне 30-летний де Брюйне провел за "Манчестер Сити" 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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