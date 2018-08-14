Скоулз назвал состав "Манчестер Юнайтед" из лучших игроков, с которыми он играл

1 Теги манчестер юнайтедпол скоулз

Скоулз назвал состав "Манчестер Юнайтед" из лучших игроков, с которыми он игралЛегенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал состав своей бывшей команды из лучших игроков, с которыми он играл.

Так, в команду-мечту бывший футболист включил: Эдвина ван дер Сара, Гари Невилла, Рио Фердинанда, Япа Стама, Дениса Ирвина, Дэвида Бекхэма, Роя Кина, Райана Гиггза, Уэйна Руни, Криштиану Роналду и Рууда ван Нистелроя.

Напомним, Дармиан хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

Комментарии
Модератор втыкло

Нписано что включил Ван Дер Сара, а в команде Шмейхель....

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