Скоулз назвал состав "Манчестер Юнайтед" из лучших игроков, с которыми он играл

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз назвал состав своей бывшей команды из лучших игроков, с которыми он играл.

Так, в команду-мечту бывший футболист включил: Эдвина ван дер Сара, Гари Невилла, Рио Фердинанда, Япа Стама, Дениса Ирвина, Дэвида Бекхэма, Роя Кина, Райана Гиггза, Уэйна Руни, Криштиану Роналду и Рууда ван Нистелроя.

Напомним, Дармиан хочет покинуть "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru