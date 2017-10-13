Скоулз не будет работать наставником  клуба "Олдхэм Атлетик"

Теги пол скоулз

Скоулз не будет работать наставником  клуба "Олдхэм Атлетик"Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз не будет работать наставником клуба "Олдхэм Атлетик".

Ранее в СМИ сообщили,  что Пол обсудил детали сотрудничества с клубом, выступающим в третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии. 

Читайте: Скоулз может возглавить клуб третьего английского дивизиона "Олдхэм" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 8 20
2 Манчестер Сити 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Ливерпуль 8 13
7 Бернли 7 12
8 Уотфорд 7 12
9 Ньюкасл Юнайтед 7 10
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов