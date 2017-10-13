Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз не будет работать наставником клуба "Олдхэм Атлетик".

Ранее в СМИ сообщили, что Пол обсудил детали сотрудничества с клубом, выступающим в третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

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