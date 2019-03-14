Скоулз покинул пост тренера "Олдхэм Атлетик" спустя месяц после назначения
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз более не является наставником "Олдхэм Атлетик".
Причина увольнения не уточняется. Напомним, что Скоулз возглавил клуб четвертого английского дивизиона 11 февраля.
Начиная с 11 февраля клуб под руководством Скоулза провел 7 матчей (одна победа, три поражения и три ничьи).
После 37 туров "Олдхэм Атлетик" занимает 14-е место в чемпионате.
Отметим, что это был дебют Скоулза в его тренерской карьере.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14