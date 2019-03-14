Скоулз покинул пост тренера "Олдхэм Атлетик" спустя месяц после назначения

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Скоулз покинул пост тренера "Олдхэм Атлетик" спустя месяц после назначения

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз более не является наставником "Олдхэм Атлетик".

Причина увольнения не уточняется. Напомним, что Скоулз возглавил клуб четвертого английского дивизиона 11 февраля.

Начиная с 11 февраля клуб под руководством Скоулза провел 7 матчей (одна победа, три поражения и три ничьи).

После 37 туров "Олдхэм Атлетик" занимает 14-е место в чемпионате.

Отметим, что это был дебют Скоулза в его тренерской карьере.

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