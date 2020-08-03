Скоулз получил выговор от полиции

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Скоулз получил выговор от полиции

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз столкнулся с незначительными проблемами с законом.

По информации The Sun, полиция приехала в дом к бывшему футболисту, когда узнала о проведении там вечеринки в честь дня рождения его сына Аррона.

Сейчас из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом подобные мероприятия в районе, где живёт англичанин, запрещены. В связи с этим его наказали выговором.

Напомним, что 45-летний Скоулз завершил карьеру в мае 2013 года.

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