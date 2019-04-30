Скоулз предположил, чего не хватает Погба в "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз порассуждал о причинах невнятной игры французского хавбека "красных дьяволов" Поля Погба.

"В "Ювентусе" Погба был лучшим полузащитником в мире. Думаю, это связано с тем, что у него был очень сильный тренер и выдающиеся партнёры. Не просто качественные игроки, как сейчас в "МЮ", а особенные, способные направить его, повести за собой. Возможно, ему нужен такой партнёр, как Брайан Робсон или Рой Кин, который не давал бы ему расслабляться. В противном случае он так и продолжит жить в своём выдуманном мире, считая себя лучше других", - цитирует Скоулза Manchester Evening News.

В текущем сезоне 26-летний Погба сыграл за "МЮ" 45 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов.

В последнее время СМИ часто пишут о желании победителя ЧМ-2018 перейти в мадридский "Реал".

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