Скоулз прокомментировал поражение "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз сделал заявление после финала Лиги Европы сезона 2020/21.

Напомним, что "красные дьяволы" в серии пенальти проиграли "Вильярреалу"со счётом 10:11.

"Достаточно ли больно игрокам "МЮ"? Они уже как будто смирились с поражениями. Почему ничего не требуют от тренера? Не думаю, что Сульшеру кто-то говорит, что нужно завоевать трофей. Он добился прогресса, но я не думаю, что от него требуют побед", - приводит слова Скоулза BBC.

48-летний Сульшер возглавляет "МЮ" с декабря 2018 года и до сих пор не выиграл ни одного трофея.

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