Скоулз раскритиковал игру Санчеса за "МЮ"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что форвард команды Алексис Санчес не достоин играть за "красных дьяволов".
"Я знаю его как квалифицированного футболиста, но я никогда не видел в нем игрока "МЮ". Он чересчур эгоистичен, и потому он вряд ли был нам так уж необходим. Особенно за такие деньги.
И как нам теперь от него избавиться, с такой зарплатой? Ощущение такое, что его подписание было осуществлено лишь с целью опередить "Манчестер Сити" в этой гонке.
Впрочем, сейчас у каждого игрока, кто приходит в "МЮ", начинаются проблемы. На мой взгляд, пригласи мы в данный момент даже Месси, у него они тоже возникли бы", – считает Скоулз.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11