Скоулз раскритиковал игру Санчеса за "МЮ"

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Скоулз раскритиковал игру Санчеса за "МЮ"Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что форвард команды Алексис Санчес не достоин играть за "красных дьяволов". 

"Я знаю его как квалифицированного футболиста, но я никогда не видел в нем игрока "МЮ". Он чересчур эгоистичен, и потому он вряд ли был нам так уж необходим. Особенно за такие деньги.

И как нам теперь от него избавиться, с такой зарплатой? Ощущение такое, что его подписание было осуществлено лишь с целью опередить "Манчестер Сити" в этой гонке.

Впрочем, сейчас у каждого игрока, кто приходит в "МЮ", начинаются проблемы. На мой взгляд, пригласи мы в данный момент даже Месси, у него они тоже возникли бы", – считает Скоулз. 

Читайте: Скоулз сделал выбор между Роналду и Месси  | soccernews.ru

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