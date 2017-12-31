Скоулз раскритиковал Погба

Легенда английского "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба.

" Где тот Поль Погба, которого мы все видели в "Ювентусе"? Который сражался, атаковал, оборонялся и забивал голы с 25-ти метров? Он - не похож на игрока, который поможет выигрывать игры, за которого было заплачено 100 миллионов ", - цитирует бывшего футболиста FootMercato.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готов вдвое увеличить оклад Серхи Роберто. | soccernews.ru